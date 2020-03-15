لبنان: قتيل و4 جرحى بحادث سير في منطقة راشيا

توفي شخص وأصيب أربعة نتيجة اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بعمود كهرباء على طريق عام خربة روحا- الرفيد في منطقة راشيا في البقاع اللبناني، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “شخصا توفي واصيب أربعة من بلدة الرفيد أصيبوا بجروح خطرة، نتيجة اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بعمود كهرباء على طريق عام خربة روحا- الرفيد”، واضافت ان “القتيل يدعى بلال عثمان”، وتابعت “نقل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني الجرحى الى مستشفى راشيا الحكومي ومستشفى حامد فرحات في جب جنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام