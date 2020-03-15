المغرب: إصابة وزير بفيروس كورونا

أصيب وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء في المغرب عبد القادر أعمارة، بفيروس “كورونا”.

وأفادت وسائل اعلام مغربية ان “الوزير أحس بتعب مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى مراجعة الأطباء”، وأضافت أن “الفحوص والاختبارات والتحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا”.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن “الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق”، واوضحت أنه “سيلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه عن بعد”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت السبت تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17 حالة.

المصدر: روسيا اليوم