اسبانيا: اعلان حالة الطوارئ لمواجهة “كورونا”

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت تطبيق حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا.

وقال سانشيز إنه “تقرر تعميم حالة الطوارئ على كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا”.

وشدد سانشيز على أن “أزمة فيروس كورونا تتطلب قرارات استثنائية”، مؤكدا أن “قوات الجيش مستعدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد”.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية “ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا”، وأضافت أن “عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم في منطقة مدريد”.

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم