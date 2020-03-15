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March 15 2020 - 00:06

ترامب يعلن أنه خضع لفحص “كورونا” والنتائج لم تظهر بعد

منذ 1 ساعة 14 March، 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه خضع الجمعة لفحص كورونا المستجد، في وقت كشف البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة جميع من هم على اتصال وثيق مع ترامب أو مع نائبه مايك بنس.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض سعى عبره لطمأنة الأميركيين عبر إعطاء توجيهات وإرشادات حول مكافحة الفيروس، قال ترامب إنه بانتظار نتائج الفحص المخبري الذي خضع له.

وشوهد ترامب الجمعة يصافح عددا من الأشخاص لدى اجتماع فريق مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلافا للتوصيات الطبية التي تدعو لتجنب المصافحة.

والسبت قال ترامب إن “المصافحة عادة قديمة لديه”، لكنه أقر بضرورة الامتناع عنها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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