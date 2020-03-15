النرويج تغلق الموانئ والمطارات بدءا من الاثنين بسبب كورونا

أعلنت النروج السبت التوجه نحو إغلاق موانئها ومطاراتها وتعزيز إجراءات الرقابة عند الحدود البرية بدءا من الإثنين بسبب انتشار وباء كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء النروجية ارنا سولبرغ “نقوم بذلك من أجل اتقاء الوباء”، وأضافت أن “هذا يعني عمليا أن لا أحد بإمكانه الدخول إلى النروج ويعني أنه بمقدورنا إعادة مسافرين لدى وصولهم إلى الحدود ما لم يكن لديهم سبب خاص جدا للحضور إلى هنا”.

ولفتت سولبرغ الى ان “هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الإثنين عند الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي(7.00 بتوقيت غرينتش)”، وأوضحت أن “الحدود لن تكون مغلقة إغلاقا تاما إذ إن البلاد ستكون بحاجة دوما إلى الأدوية والمواد الغذائية الآتية من الخارج”، وأشارت إلى ان “النروجيين سيتمكنون دوما من الدخول”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية