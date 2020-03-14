الدنمارك تعلن أول وفاة بـ”كورونا”

سجلت الدنمارك أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن المستشفى حيث كان المريض يعالج السبت.

وقال مستشفى كوبنهاغن غينتوفتي الجامعي إنه “شخص في الـ81 من العمر أدخل المستشفى لاصابته بأمراض أخرى”.

وكشفت الحكومة الدنماركية الاربعاء سلسلة اجراءات سعيا لاحتواء الوباء الذي أصاب أكثر من 800 شخص في البلاد، بينها إغلاق مدارس وجامعات ومكتبات ومنع تجمع أكثر من مئة شخص والطلب من الموظفين الرسميين البقاء في منازلهم.

من جانب آخر، أغلقت الدنمارك حدودها ظهر السبت لمدة شهر بهدف إبطاء تقدم الفيروس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية