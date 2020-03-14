“الميدل ايست” أعلنت الرحلات الملغاة والمجدولة بسبب “كورونا”

أعلنت “شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية” في بيان لها السبت عن إجراء تعديل إضافي على جدول رحلاتها إستنادا إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء كورونا.

والتعديلات جاءت وفق ما يلي:

– الرحلات الملغاة من قبل السلطات اللبنانية (اعتبارا من 17/3/2020 لغاية 23/3/2020): مدريد، باريس، لندن، فرانكفورت، روما، ميلانو، القاهرة، بغداد، إربيل، البصرة، النجف.

– الرحلات الملغاة من قبل سلطات الدول الأخرى: جدة، الرياض، الكويت، الدمام، عمان، الدوحة، ولارنكا ابتداء من 15 آذار، دبي وأبو ظبي ابتداء من 17 آذار.

– الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها أي تعديل: جنيف، بروكسيل، كوبنهاغن، يريفان، اسطنبول، اثينا، لاغوس، أكرا وأبيدجان.

وأكدت الشركة أنه “في ظل هذه الظروف الإستثنائية، باستطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل أو إلغاء حجوزاتهم على متن رحلاتها بسبب الإجراءات المتخذة، إعادة جدولة/ إلغاء رحلاتهم دون دفع أية غرامات إضافية وذلك لغاية 30 نيسان 2020”.

ودعت الشركة من يرغب بالاستفسار والمساعدة، إلى الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن 1330، وكذلك بمكاتب مبيعات الشركة “للحصول على مزيد من التفاصيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام