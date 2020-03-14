سلسلة اجراءات في غزة للحد من انتشار “كورونا”

أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض عن سلسلة اجراءات تم اتخاذها لمنع انتشار فيروس “كورونا” في قطاع غزة المحاصر.

وقال عوض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة بشأن فايروس كورونا السبت إنه “تقرر إغلاق معابر قطاع غزة في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر إلا للحالات الطارئة”.

واضاف عوض “تقرر استمرار تعليق التحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية حتى نهاية مارس، بالاضافة لمنع المؤسسات من إقامة أي تجمعات تزيد عن 100 شخص”.

ولفت عوض الى انه “تم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضابطة لإلزام المحجورين في منازلهم باتباع التعليمات ذات العلاقة واتخاذ المقتضى اللازم بحق المخالفين”، وتابع “من بين ذلك التوقيف والتحويل الى الحجر الصحي في معبر رفح والاحالة الى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع”.

وأكد عوض أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعيا شعبنا أن يقدم نموذجا في الالتزام بها”.

المصدر: فلسطين اليوم