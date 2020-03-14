على ماذا استند جعجع بادعائه وجود ايرانيين يتعالجون سرا من كورونا في لبنان؟

تحدث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن وجود مسؤولين ايرانيين يتلقون العلاج من فيروس “كورونا” بشكل سري في لبنان.

وقد استند جعجع لما قال إنه نشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية، لكن في بحث سريع يتبين ان الصحيفة الفرنسية لم تنشر أي شيء حول هذا الموضوع، وبعد البحث يتبين ان من نشر هذا الامر هو موقع اسرائيلي يدعى ايضا “لوموند”، وهذا هو رابط الخبر المنشور على الموقع المذكور:

فالتقرير ورد على موقع ” لوموند” الإسرائيلي باللغة الفرنسية في الثامن من آذار الجاري، لكن الموقع نفسه، اشار إلى أنه أخذ التقرير عن موقع ” تيك ديبكا” ( موقع اسرائيلي-استخباري باللغتين الانكليزية والعبرية، يفتقر الى المصداقية)، وهو وضع رابط المصدر الذي أخذ عنه، وبالدخول الى هذا الرابط يظهر التقرير في موقع ” تيك ديبكا” باللغة الانكليزية، والذي نُشر في السابع من آذار، اي قبل يوم من نشره على موقع لوموند، في الساعة السادسة و18 دقيقة عصرا.

وبالدخول الى موقع ” تيك ديبكا”، باللغة العبرية، يظهر التقرير نفسه منشورا في اليوم نفسه لكن في الساعة الخامسة والـ34 دقيقة، ما يعني أنه نُشر لأول مرة باللغة العبرية.

علما ان موقع ” تيك ديبكا” يشير إلى أن ما نشره هو بحسب ما ” أفادت به مصادر مختلفة داخل لبنان”.

الرابط العبري

الرابط الانكليزي

بكل الاحوال تبقى الاوضاع الدقيقة التي يعيشها الناس في لبنان كما في العالم، تحتاج الى تعاون وتحمل الجميع للمسوؤلية الانسانية وعدم الاستفادة من الاشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنشر هنا وهناك بهدف تحقيق بعض النقاط على هذا الفريق او ذاك او لاستكمال الحرب الاعلامية على ايران في موضوع وباء كورونا.

المصدر: مواقع