تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 21157 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 19:58

تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 21157

منذ 25 mins 14 March، 2020
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