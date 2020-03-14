الرئيس عون سيتناول في كلمته التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 19:58

الرئيس عون سيتناول في كلمته التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق

منذ 51 mins 14 March، 2020
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