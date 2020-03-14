رئيس الجمهورية ميشال عون سيوجه كلمة للبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 19:58

رئيس الجمهورية ميشال عون سيوجه كلمة للبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ظهر غد الأحد

منذ 55 mins 14 March، 2020
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