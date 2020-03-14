البيت الأبيض: إخضاع كل شخص على اتصال وثيق مع ترامب ونائبه لفحص حرارة كإجراء احترازي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 19:56

البيت الأبيض: إخضاع كل شخص على اتصال وثيق مع ترامب ونائبه لفحص حرارة كإجراء احترازي

منذ 1 ساعة 14 March، 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد البيت الأبيض أن جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيخضعون لفحص حرارة كإجراء احترازي.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه سيخضع “على الأرجح” لفحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعد تشخيص إصابة عدة مسؤولين التقاهم مؤخرا بالوباء.

وشدد ترامب على أنه ليس هناك أي داع لوضعه قيد الحجر الصحي بسبب عدم ظهور أي أعراض إصابة عليه، على الرغم من الكشف عن اتصالات متعددة مباشرة وغير مباشرة بينه وبين حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مضيفا أنه سيخضع لفحص كورونا “قريبا على الأرجح”.

وأعلن ترامب أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: روسيا اليوم

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