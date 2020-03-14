رويترز: 76 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا بإقليم لومبارديا شمال إيطاليا خلال 24 ساعة ليصل عدد المتوفين إلى 966 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 19:56

رويترز: 76 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا بإقليم لومبارديا شمال إيطاليا خلال 24 ساعة ليصل عدد المتوفين إلى 966

منذ 1 ساعة 14 March، 2020
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