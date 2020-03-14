بيع كمبيوتر نادر ب460 ألف دولار في مزاد علني

تم بيع كمبيوتر نادر من نوع “Apple-1” يعود إلى عام 1976 بسعر قياسي في مزاد علني في مدينة بوسطن الأمريكية هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الكمبيوتر، الذي يعمل بشكل كامل، بيع بمبلغ يقدر بـ 459 ألف دولار في المزاد، بالإضافة إلى مجموعة تخص مصمم منتجات آبل.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة احتوت على جهاز “ماكينتوش بور بوك” موقع من قبل ستيف جوبز، تم بيعه مقابل 12600 دولار، وشعار أبل النيون مقابل 1915 دولارا، كما تم بيع ساعة من حملة إعلانات “فكر بشكل مختلف” للعلامة التجارية مقابل 1375 دولارا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المزادات: “إن Apple-1 ليس مجرد أعجوبة براعة الحوسبة المبكرة، بل المنتج الذي أطلق ما هو اليوم واحدة من أكثر الشركات قيمة ونجاحا في العالم”.

تم إنتاج حوالي 200 جهاز Apple-1، باع منها جوبز وفوزنياك ما مجموعه 175، وتم شراء هذا الجهاز من قبل متجر “سوفت وير هاوس” للكمبيوتر في غرب ميشيغان في الثمانينيات، وعرض فيه قبل أن ينتهي به المطاف في التخزين، ثم انتشله خبير Apple-1 “كوري كوهين” ليعرض أخيرا في المزاد العلني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: سبوتنك