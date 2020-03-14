المغرب يمنع التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا بسبب كورونا

قرر المغرب منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، بينما ارتفع عدد المصابين السبت إلى 17 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

وقال بيان لوزارة الداخلية السبت إن هذا القرار يدخل ضمن إجراءات “احترازية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد”.

ويأتي غداة قرارات سريعة في اليومين الأخيرين للتصدي لانتشار الفيروس، شملت تعليق الدراسة ابتداء من الاثنين حتى إشعار آخر. وتعليق رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى اسبانيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وأعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس في مدن مختلفة، ثمان منها لمغاربة وفدوا من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا بين 24 شباط/ فبراير و12 آذار / مارس، وهذه أكبر حصيلة إصابات يتم إعلانها دفعة واحدة في المغرب حتى الآن، وأوضحت الوزارة أن حالة جميع المصابين “مستقرة ولا تدعو للقلق”.

وكانت أفادت الجمعة بشفاء أول شخص تم تسجيل إصابته بالفيروس، بينما أودى بمصابة واحدة.

وكانت غالبية تلك الإصابات لمغاربة وفدوا من بلدان أوروبية أو لسياح فرنسيين.

وأودى فيروس “كوفيد-19” حتى صباح السبت بما لا يقل عن 5402 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية