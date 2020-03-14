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March 14 2020 - 17:38

بلدية شارون: صيانة الشبكة الكهربائية في البلدة بالكامل

منذ 29 mins 14 March، 2020
لوغو المنار
لبنان

أعلنت بلدية شارون في بيان انه “وبعد العاصفة التي ضربت منطقتنا ليل الخميس – الجمعة، وما سببته من أضرار، وخصوصا الانقطاع التام للكهرباء عن منطقة الجرد بالكامل.

قمنا خلال الـ  24 ساعة الماضية وبمواكبة من الشرطة، وفريق الصيانة الكهربائية في البلدية، وبالتعاون مع فريق الصيانة في كهرباء لبنان، بصيانة الشبكة الداخلية في البلدة بالكامل، على أمل أن تنهي شركة الكهرباء أعمال الصيانة لخط التوتر العالي في منطقة الملاحة، بين شارون وصوفر وإعادة التغذية بالتيار الكهربائي بشكل طبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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