“قناة الاتجاه العراقية”: الصواريخ دمرت مدارج الطائرات الاميركية في معسكر التاجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 15:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة: نحن في خضم معركة عالمية بمواجهة فيروس كورونا
السيد نصرالله: كل ما يرتبط بالدولة يجب أن يتحمل المسؤولية وكذلك على الشعب اللبناني أن يتحمل المسؤولية أيضاً
السيد نصرالله: الواجب الشرعي لكل شخص هو الحفاظ على النفس والعائلة ومن يتخلّف يرتكب معصية
السيد نصرالله: يجب أن ننظر الى العاملين في المجال الصحي على أنهم ضباط وجنود الخط الأمامي
السيد نصرالله: وزارة الصحة كانت شفافة في التعامل مع الإصابات وكل ما قيل عن تستر غير صحيح
السيد نصرالله: يجب الالتزام بكامل الإجراءات والتدابير الصادرة عن الوزارات المختلفة واحترامها
السيد نصرالله: يجب دعم الأطقم الطبية للتصدي لفيروس كورونا بما في ذلك تخصيص دعم مالي لها
السيد نصرالله: يجب الاستعداد لما هو أوسع وأسوأ على كل المستويات والتجهيزات والكوادر البشرية
السيد نصرالله: حزب الله يضع كل إمكانياته في تصرف الحكومة ووزارة الصحة
وزارة الصحة اللبنانية: إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة طارئة غدا الساعة الثالثة والنصف في قصر بعبدا لبحث تداعيات كورونا
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران هي الدولة الوحيدة على صعيد العالم التي تواجه فيروس كورونا وهي تحت أشد العقوبات
روحاني: العقوبات الاميركية وتداعياتها على الحالة الإنسانية عرقلت جهود مكافحة فيروس كورونا
وزارة الصحة الإيرانية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 12729 والوفيات الى 611 والمتعافين الى 4339
ايران: بدء إخلاء الشوارع والأماكن العامة وإغلاق الأسواق والمحال التجارية في مدن محافظة مركزي للحدّ من انتشار كورونا
طبيب البيت الأبيض: ترامب خالط شخصا آخر أثبتت إصابته بفيروس كورونا
وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الى 5753
وزارة الصحة الصينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ووهان وشنغهاي وقانسو وبكين
وزارة الصحة في كيان العدو: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 164
فنزويلا: تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا لشخصين عائدين من أوروبا وقرار بإغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل: تطوير لقاح وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد سيستغرق بعض الوقت
الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي في بغداد وتسلّمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداء الأخير على السيادة العراقية
العمليات المشتركة في العراق: نطالب تطبيق قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأميركية
مصادر أمنية عراقية: سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي شمال بغداد
“قناة الاتجاه العراقية”: الصواريخ دمرت مدارج الطائرات الاميركية في معسكر التاجي
منذ 2 ساعة
14 March، 2020
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