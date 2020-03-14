الصحة الايرانية: عدد وفيات كورونا ارتفع الى 611 شخصا والمصابين 12729 والمتعافين 4339 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 15:10

الصحة الايرانية: عدد وفيات كورونا ارتفع الى 611 شخصا والمصابين 12729 والمتعافين 4339

منذ 2 ساعة 14 March، 2020
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