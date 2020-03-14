باسيل : لا مفر من حال الطوارئ ولن نتفرج بل سنواجه

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “التيار يلتقي تمسكا منا بمسؤولياتنا وللتصدي لازمة وباء الكورونا، دورنا المواجهة وليس التفرج وواجبنا ان نسهم برسم خريطة طريق للخلاص وتحقيقها”.

وتابع بعد “اجتماع الكتروني” للمجلس الوطني للتيار “كلنا معرضون لهذا الوباء، الحجر الخاص والتبليغ عن الحالات هو حق علينا وعلى وطننا. علينا توحيد جهودنا كلبنانيين ونضع انفسنا في تصرف الدولة والمجتمع وكل من هو محتاج، وندعم أي قرار تأخذه الحكومة، ولا مفر من قرار الحجر العام أو حال الطوارىء”.

وأعلن “تشكيل لجنة طوارىء للكورونا، العمل على توفير فحص الكورونا مجانا، توصيل الاغراض والحاجات للذين ينفذون الحجر الخاص في منازلهم، العمل على توفير الات التنفس، المساهمة في تأمين الاماكن المناسبة للمصابين عند عجز الدولة عن ذلك، وتأمين الكمامات والادوات التي تحمي من هذا الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام