الطقس في لبنان غدا الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وإرتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يحتمل تساقط الرذاذ في شكل متفرق، بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي مما يؤدي الى طقس متقلب نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 1800 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا إعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وإرتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وإحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 22 درجة. فوق الجبال من 8 الى 15 درجة. في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام