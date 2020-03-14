وزارة الصحة: مجموع حالات كورونا المثبتة مخبريا في لبنان 93 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 12:26

وزارة الصحة: مجموع حالات كورونا المثبتة مخبريا في لبنان 93 حالة

منذ 33 mins 14 March، 2020
وزارة الصحة العامة1111
لبنان

أصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، ومما جاء فيه:

“حتى تاريخ 14 اذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة Covid-19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.

تتابع وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. بإستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا، والتي هي قيد التقصي الوبائي، وتؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان.

كما تناشد الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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