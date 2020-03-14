طبيب البيت الأبيض: ترامب التقى مؤخرا شخصين مصابين بفيروس كورونا

ذكر طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقى مؤخرا شخصين على الأقل تبينت لاحقا إصابتهما بفيروس كورونا، لكنه لم يطلب بعد إجراء فحص خاص بهذا المرض.

وأشار كونلي، في بيان صحفي نشره صباح اليوم السبت البيت الأبيض، إلى أن ترامب أجرى نهاية الأسبوع الماضي محادثات مع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وفي نفس الوقت “تواصل لفترة وجيزة” مع شخصين، وليس واحدا، أصيبا بالنوع الجديد لفيروس كورونا “COVID-19”.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن “اتصالات الشخص الأول بالرئيس كانت محدودة للغاية واقتصرت على تسجيل صور ومصافحة”، مبينا أن ترامب “أمضى وقتا أكبر ومباشرا مع الشخص الثاني، لكن كل الاتصالات جرت قبل ظهور الأعراض”.

ولفت إلى أن “هذه الاتصالات تمثل خطرا منخفضا لنقل الفيروس، ولا حاجة حاليا للعزل المنزلي بالتوافق مع توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وأضاف كونلي: “كما لا حاجة إلى إجراء فحص خاص بـCOVID-19 بسبب غياب أي أعراض لدى الرئيس”.

وحضر ترامب، على هامش المحادثات مع بولسونارو، مأدبة عشاء في ولاية فلوريدا مع مجموعة مسؤولين كان بينهم وزير الاتصالات العامة البرازيلي، فابيو فاينغارتين، الذي خضع لاحقا لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

وسبق أن أكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه “على الأرجح” سيخضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا قريبا، لكنه اعتبر مع ذلك أن هذا الأمر ليس ضروريا وهو غير مرتبط باتصالاته بالمسؤول البرازيلي المصاب.

المصدر: وكالات