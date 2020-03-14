وسائل إعلام بريطانية: الحكومة البريطانية تعتزم حظر التجمعات الحاشدة الأسبوع المقبل في اطار مكافحة #فيروس_كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2020 - 02:18

وسائل إعلام بريطانية: الحكومة البريطانية تعتزم حظر التجمعات الحاشدة الأسبوع المقبل في اطار مكافحة #فيروس_كورونا

منذ 29 mins 14 March، 2020
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