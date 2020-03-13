السيد نصر الله: ندين العدوان الاميركي على مواقع ومنشآت للجيش العراقي والحشد الشعبي وايضا منشآت مدنية، وهذا اجتياح لسيادة العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 23:12
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة: نحن في خضم معركة عالمية بمواجهة فيروس كورونا
السيد نصرالله: هدف المعركة هو منع انتشار وباء كورونا والحد من الخسائر البشرية بانتظار اكتشاف علاج له
السيد نصرالله: كل ما يرتبط بالدولة يجب أن يتحمل المسؤولية وكذلك على الشعب اللبناني أن يتحمل المسؤولية أيضاً
السيد نصرالله: الواجب الشرعي لكل شخص هو الحفاظ على النفس والعائلة ومن يتخلّف يرتكب معصية
السيد نصرالله: يجب أن ننظر الى العاملين في المجال الصحي على أنهم ضباط وجنود الخط الأمامي
السيد نصرالله: وزارة الصحة كانت شفافة في التعامل مع الإصابات وكل ما قيل عن تستر غير صحيح
السيد نصرالله: يجب الالتزام بكامل الإجراءات والتدابير الصادرة عن الوزارات المختلفة واحترامها
السيد نصرالله: اعتبروا أنكم في حالة حرب فلا اجتماعات ولا لقاءات ولا نشاطات
السيد نصرالله: يجب دعم الأطقم الطبية للتصدي لفيروس كورونا بما في ذلك تخصيص دعم مالي لها
السيد نصرالله: ليست المعركة بمواجهة كورونا ظرفاً مناسباً لتصفية الحسابات ولا للتسييس ولا لتسجيل النقاط
السيد نصرالله: يجب الاستعداد لما هو أوسع وأسوأ على كل المستويات والتجهيزات والكوادر البشرية
السيد نصرالله: حزب الله يضع كل إمكانياته في تصرف الحكومة ووزارة الصحة
السيد نصرالله: الحكومة اللبنانية هي من تدير المعركة إذا قررت إعلان الطوارئ فتلك مسؤوليتها
السيد نصرالله يدعو للتكافل في هذه الأزمة خاصة الأغنياء
السيد نصرالله: المصارف هي أول من يجب أن يمد يد العون للحكومة اللبنانية والقطاع الصحي
السيد نصرالله: لا مانع لدينا من مساعدة أي جهة خارجية الدولة اللبنانية ضمن الضوابط المعتمدة والشروط القانونية
السيد نصرالله: الشروط المرتبطة بالإصلاح ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء والشفافية هي شروط ممتازة طالبنا بها
السيد نصرالله: التحدي اليوم هو للإنهيار الاقتصادي وعلى المصارف أن تقدم وتضحي وتبادر وتتحمل المسؤولية
السيد نصرالله: ندين العدوان الأميركي على العراق وما جرى ناتج عن غضب وحمق وعمى ويؤدي الى الهاوية
مستشفى رفيق الحريري الحكومي: 6 إصابات بفيروس كورونا، 5 منها أدرج ضمن بيان وزارة الصحة الصباحي ما يرفع عدد المصابين ل78
وزارة التربية اللبنانية: استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية حتى مساء الأحد 22 آذار الجاري
مستشفى الرسول الأعظم: لم نستقبل أي حالة لمرضى فيروس كورونا وما ذكرته قناة MTV من أخبار كاذبة سيتابع لدى القضاء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن حالة الطارئ الوطنية للحصول على 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية: أوروبا أصبحت الآن مركز وباء كورونا وحصيلة الوفيات تجاوزت 5 آلاف حول العالم
الصحّة العالمية: تجربة الصين وكوريا الجنوبية تظهر أن هناك إجراءات يمكن أن تساعد في احتواء الفيروس
الصحة العالمية: إيران تطبق نهجاً شاملاً ومنسقاً في مكافحة فيروس كورونا وعملها جاد وخاصة في مجال إدارة الحالات
الصحة الإيرانية: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 514 والإصابات المؤكدة إلى 11364 حالة
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى إيران نظراً لتفشي وباء كورونا
خلية الأزمة في العراق تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة ومنع التنقل بين المحافظات حتى 25 الشهر المقبل
مجلس الوزراء السوري يتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية على مستوى البلاد تحسباً من انتشار فيروس كورونا
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي: القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتاً إلى الولايات المتحدة أثار حالة من الذعر في الأسواق
الرئاسة العراقية تستنكر الاعتداء الأميركي: الانتهاكات التي يتعرض لها العراق تمثل إضعافاً ممنهجاً لقدراته ولهيبة الدولة
العتبة الحسينية المقدسة في العراق تقرر رفع دعوى لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف أميركا مطار كربلاء
وزير الخزانة الأميركي: انخفاض أسعار النفط ليس له علاقة بفيروس كورونا بل بالأزمة بين أوبك والسعودية وروسيا
السيد نصر الله: ندين العدوان الاميركي على مواقع ومنشآت للجيش العراقي والحشد الشعبي وايضا منشآت مدنية، وهذا اجتياح لسيادة العراق
منذ 1 ساعة
13 March، 2020
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السيد نصر الله: الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاميركي في العراق بدأت تلاقي وستلاقي الاجوبة المناسبة من الشعب العراقي ونسأل الرحمة للشهداء
السيد نصر الله: يجب على المصارف ان تبادر وتتحمل المسؤولية بالمساعدة لمنع الانهيار المالي وايضا بمواجهة كورونا
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