السيد نصر الله: يجب على المصارف ان تبادر وتتحمل المسؤولية بالمساعدة لمنع الانهيار المالي وايضا بمواجهة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 23:12

السيد نصر الله: يجب على المصارف ان تبادر وتتحمل المسؤولية بالمساعدة لمنع الانهيار المالي وايضا بمواجهة كورونا

منذ 1 ساعة 13 March، 2020
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