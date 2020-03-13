السيد نصر الله: حتى ان اي مساعدة ضمن شروط طالما لا تخالف القانون والدستور ولا تخالف المصلحة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 23:12

السيد نصر الله: حتى ان اي مساعدة ضمن شروط طالما لا تخالف القانون والدستور ولا تخالف المصلحة اللبنانية

منذ 2 ساعة 13 March، 2020
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