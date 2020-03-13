السيد نصر الله: ان تلجأ الحكومة لاي استشارة من اي احد في العالم نحن لا مانع لدينا به، وأي جهة تريد ان تقدم مساعدة غير مشروطة ضمن ضوابط الدولة اللبنانية نحن ايضا لا نمانعه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 23:12

السيد نصر الله: ان تلجأ الحكومة لاي استشارة من اي احد في العالم نحن لا مانع لدينا به، وأي جهة تريد ان تقدم مساعدة غير مشروطة ضمن ضوابط الدولة اللبنانية نحن ايضا لا نمانعه

منذ 2 ساعة 13 March، 2020
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