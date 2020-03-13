السيد نصر الله: الحكومة اللبنانية مشكورة قبلت تحمل المسؤولية وتعقد اجتماعات مكثفة واعلنت ان اولويتها انقاذ مالي واقتصادي بالدرجة الاولى، الحكومة ما زالت تحتاج الى الوقت لتنفذ خطتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2020 - 21:44

السيد نصر الله: الحكومة اللبنانية مشكورة قبلت تحمل المسؤولية وتعقد اجتماعات مكثفة واعلنت ان اولويتها انقاذ مالي واقتصادي بالدرجة الاولى، الحكومة ما زالت تحتاج الى الوقت لتنفذ خطتها

منذ 7 mins 13 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة