ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 21:44

ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة الأميركية

منذ 10 mins 13 March، 2020
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