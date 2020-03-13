السيد نصر الله: اللجوء الى الله يجب ان يكون سلاحنا الامضى بمواجهة هذه المعركة، أما إخافة الناس والتهويل عليهم ونشر الاكاذيب هذه جريمة بل قد يرقى الى مستوى الفساد في الارض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 21:44

السيد نصر الله: اللجوء الى الله يجب ان يكون سلاحنا الامضى بمواجهة هذه المعركة، أما إخافة الناس والتهويل عليهم ونشر الاكاذيب هذه جريمة بل قد يرقى الى مستوى الفساد في الارض

منذ 11 mins 13 March، 2020
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