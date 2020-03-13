السيد نصر الله: على الحكومة اللبنانية ان تضع في اولويتها، امور الناس واحتياجاتها ولا يكفي فقط الطلب من الناس التعطيل، وعلى الدولة عندما تجد الحاجة لاعلان حالة الطوارئ ان تبادر الى ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 21:44

السيد نصر الله: على الحكومة اللبنانية ان تضع في اولويتها، امور الناس واحتياجاتها ولا يكفي فقط الطلب من الناس التعطيل، وعلى الدولة عندما تجد الحاجة لاعلان حالة الطوارئ ان تبادر الى ذلك

منذ 16 mins 13 March، 2020
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