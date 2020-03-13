وزارة الصحة السورية: عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المستجد في سورية حتى تاريخه لا يعني أننا بمنأى عن المرض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 20:10

وزارة الصحة السورية: عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المستجد في سورية حتى تاريخه لا يعني أننا بمنأى عن المرض

منذ 18 mins 13 March، 2020
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