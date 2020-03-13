الحلبوسي: القصف الأمريكي لمقار للحشد الشعبي هو انتهاك للسيادة العراقية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي القصف الأمريكي الذي طال مقار تابعة للحشد الشعبي هو انتهاك للسيادة الوطنية.

ودعا الحلبوسي في بيان له الجمعة “القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق وإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام”، كما دعا “الرئاسات والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، و”اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للوطن أمنه وسيادته، وتراعي مصالح الشعب ومستقبل أبنائه”.

واضاف الحلبوسي “نستنكر استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، فجر الجمعة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من منتسبي القوات العراقية، وتضرر البنى التحتية في المقار التي تعرضت للاعتداء، وكذلك قصف المطار المدني في مدينة كربلاء، الأمر الذي يعد انتهاكا للسيادة للوطنية، والذي يحتم على الحكومة العراقية اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية الفورية مع المنظمات الدولية ومجلس الأمن، لإيقاف هذه الاعتداءات”.

المصدر: روسيا اليوم