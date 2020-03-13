قوى الامن الداخلي تدعو جميع المواطنين الى التقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام لجميع المطاعم والحلويات والمقاهي والنوادي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 20:10

قوى الامن الداخلي تدعو جميع المواطنين الى التقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام لجميع المطاعم والحلويات والمقاهي والنوادي

منذ 40 mins 13 March، 2020
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