اليمن: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من قذائف الهاون شارع الخمسين ومدينة الشعب في الحديدة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 20:10
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث حول آخر المستجدات اليوم الساعة 8:30 مساء
وزارة الصحة اللبنانية: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بلغ 77 في مستشفى الحريري والمستشفيات الجامعية الأخرى
وزارة التربية اللبنانية: استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية حتى مساء الأحد 22 آذار الجاري
اتحاد نقابات موظفي المصارف يدعو الموظفين إلى التعطيل غداً كخطوة أولى في سياق التدابير الوقائية من فيروس كورونا
مستشفى الرسول الأعظم: لم نستقبل أي حالة لمرضى فيروس كورونا وما ذكرته قناة MTV من أخبار كاذبة سيتابع لدى القضاء
منظمة الصحة العالمية: أوروبا أصبحت الآن مركز وباء كورونا وحصيلة الوفيات تجاوزت 5 آلاف حول العالم
الصحّة العالمية: تجربة الصين وكوريا الجنوبية تظهر أن هناك إجراءات يمكن أن تساعد في احتواء الفيروس
الصحة العالمية: إيران تطبق نهجاً شاملاً ومنسقاً في مكافحة فيروس كورونا وعملها جاد وخاصة في مجال إدارة الحالات
نيويورك تايمز: وفقاً للسيناريو الأكثر قتامة يمكن أن يصاب بين 160 مليون شخص و214 مليوناً بفيروس كورونا في أميركا وحدها
وسائل إعلام أميركية: وزير الداخلية الأسترالي المصاب بفيروس كورونا التقى إيفانكا ترامب ووزير العدل الأميركي قبل أسبوع
الصحة الإيرانية: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 514 والإصابات المؤكدة إلى 11364 حالة
قائد هيئة الأركان الإيرانية: ستقوم لجان خاصة خلال الـ24 ساعة المقبلة بإخلاء المحلات والشوارع للحد من تفشي كورونا
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى إيران نظراً لتفشي وباء كورونا
خلية الأزمة في العراق تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة ومنع التنقل بين المحافظات حتى 25 الشهر المقبل
مجلس الوزراء السوري يتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية على مستوى البلاد تحسباً من انتشار فيروس كورونا
وزارة الإعلام الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي: القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتاً إلى الولايات المتحدة أثار حالة من الذعر في الأسواق
العمليات المشتركة العراقية: الاعتداء الأميركي لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق وستكون له عواقب خطيرة
الرئاسة العراقية تستنكر الاعتداء الأميركي: الانتهاكات التي يتعرض لها العراق تمثل إضعافاً ممنهجاً لقدراته ولهيبة الدولة
تحالف الفتح: العدوان الأميركي محاولة لخلط الأوراق ولا حل إلا بخروج القوات الأجنبية من العراق
العتبة الحسينية المقدسة في العراق تقرر رفع دعوى لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف أميركا مطار كربلاء
وزير الخزانة الأميركي: انخفاض أسعار النفط ليس له علاقة بفيروس كورونا بل بالأزمة بين أوبك والسعودية وروسيا
اليمن: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من قذائف الهاون شارع الخمسين ومدينة الشعب في الحديدة (المسيرة)
منذ 41 mins
13 March، 2020
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