الرئيس البرازيلي اعلن انه غير مصاب بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 20:10

الرئيس البرازيلي اعلن انه غير مصاب بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 13 March، 2020
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