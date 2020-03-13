لبنان: مستشفى في طرابلس ادعى على مطلق النار على احد عناصر الامن فيه

قال مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء في طرابلس شمال لبنان في بيان له الجمعة “أقدم أحد المواطنين ظهر اليوم الجمعة على اطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه احد عناصر الامن في المستشفى دون ان يصيبه، وذلك على خلفية منعه من زيارة مريض خارج الوقت المخصص لذلك”.

واضاف البيان “على اثر ذلك، حضرت القوى الامنية، وادعى المستشفى على مطلق النار نظرا لما يمثله هذا الاعتداء تجاه صرح طبي يضم عشرات المرضى والعاملين من خطورة”.

ولفت البيان الى انه “يهم ادارة المستشفى ان توضح للرأي العام انها اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ومنها تخفيف أوقات الزيارة وعدد الزوار لكل مريض، وبالتالي لا يمكنها ان تتهاون بتاتا في تطبيق هذه الاجراءات وذلك حرصا على صحة المرضى وذويهم والعاملين في المستشفى بشكل خاص وصحة المجتمع المحلي بشكل عام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام