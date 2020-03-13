اجتماع طارئ في البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل بـ”كورونا”

أفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية الجمعة أن “البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئا بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد”.

وقالت وسائل اعلام برازيلية في وقت سابق الجمعة إن “رئيس البلاد جايير بولسونارو مصاب بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى نتائج الفحوص التي خضع لها”.

وذكرت وسائل الاعلام أن “بولسونارو خضع للمراقبة بعدما أعلن وزير الصحة لويس هنريكي مانديتا أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن مصاب بالفيروس”.

جدير بالذكر أن واجنجارتن رافق الرئيس بولسونارو في زيارته للولايات المتحدة مؤخرا، ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

المصدر: روسيا اليوم