لبنان: تمديد تعليق الدروس بكل المؤسسات التعليمية بسبب “كورونا”

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب الإستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 22 آذار/مارس 2020.

وقال المجذوب في تعميم له الجمعة موجها الى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة “حفاظا على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم، وبعد التواصل مع معالي وزير الصحة العامة ومع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الإستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 22 آذار 2020”.

واكد المجذوب انه “يجب استكمال إعداد برامج طوارىء لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب”، وتابع “على أن تصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام