نجم طلبت من “كتاب العدل” تخفيض دواماتهم بسبب “كورونا”

طلبت وزيرة العدل في الحكومة اللبنانية ماري كلود نجم من جميع “كتاب العدل” تقليص أيام الدوام في دوائرهم الى يومين في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات الدوام اليومي الى أربع ساعات في اليوم، وذلك للحد من انتشار “كورونا”.

وقالت نجم في بيان لها “في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وتعزيزا لسبل الحماية والوقاية لكتاب العدل والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، يطلب من جميع الكتاب العدل تقليص أيام الدوام في دوائرهم الى يومين في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات الدوام اليومي الى أربع ساعات في اليوم”.

ودعت نجم كتاب العدل “حصر تنظيم المعاملات بالملحة والضرورية منها، وإعلام المواطنين بيومي الدوام المحددين من قبل كل كاتب عدل من خلال وضع ملصق على مدخل الدائرة”، وتابعت “على أن يتخذ كتاب العدل تدابير الوقاية في دوائرهم وفقا للارشادات الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام