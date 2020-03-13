مرتضى تفقد أضرار العاصفة في البقاع: لن نسمح إلا بالتعويض العادل على المزارعين

تفقد وزير الزراعة والثقافة في الحكومة اللبنانية عباس مرتضى “الأضرار التي تسببت بها العاصفة بالممتلكات العامة والخاصة والمزروعات في بلدتي جنتا ويحفوفا وقرى شرقي بعلبك.

واكد مرتضى إثر الجولة ان “الزيارة هي للاطمئنان الى صحة أهلنا، ومن اجل تفقد الأضرار التي خلفتها العاصفة في المنطقة، والتي كانت أشبه بالكارثة الطبيعية التي حلت في كل لبنان، وخاصة في منطقة بعلبك الهرمل، لا سيما الأضرار الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي الذي يعاني من أزمات ومعاناة”.

وتابع مرتضى “تواصلنا مع وزير الداخلية لإعطاء توجيهاته للمحافظين والقائمقامين والبلديات لمتابعة العمل من خلال لجان ميدانية تعمل على مسح الاضرار”، واضاف “سنعمل غداً على مواكبة رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لتفقد الاضرار في منطقة الساحل الجنوبي للتعويض على المزارعين، حيث حلت أيضاً أضرار كارثية وكبيرة في المنطقة”، واكد “لن نسمح إلا بالتعويض العادل على المزارعين الذين ينتظرون نهاية الموسم لدفع الديون المترتبة عليهم والاقساط المدرسية لأبنائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام