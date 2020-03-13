فهمي طلب مسح أضرار العاصفة.. وشدد على سلسلة اجراءات بمواجهة “كورونا”

أصدر وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية العميد محمد فهمي قرارا الى المحافظين طلب فيه “التعميم على القائمقامين الايعاز لمن يلزم لاجراء مسح على الاضرار الزراعية الناتجة عن العاصفة الاخيرة امس، على ان يصار الى ايداع وزارة الداخلية والبلديات كافة تقارير المسح دفعة واحدة على صعيد المحافظة ككل، ليتم احالتها الى الهيئة العليا للاغاثة”.

كذلك طلب فهمي على محافظات لبنان واتحادات البلديات والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام نسخة عن كتاب وزير السياحة المتضمن “الطلب من كافة اصحاب ومستثمري المطاعم والسناك بار وصالات الشاي والمقاهي على انواعها، التي تستقبل الزبائن، وتستهلك الاطعمة والمشروبات بداخلها بالاضافة الى الملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات العاملة على الاراضي اللبنانية، وكل ما تم الاعلان عن اقفاله سابقا، الالتزام بالاغلاق التام”.

واكد فهمي انه “تقفل المرافق السياحية، والاثرية، والمغاور، ومراكز التزلج، والمسابح على الاراضي اللبنانية كافة وتلغى جميع الحفلات والمناسبات والمؤتمرات والاجتماعات على انواعها في المؤسسات السياحية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ولفت فهمي الى انه “تبقى المطاعم داخل الفنادق للنزلاء فقط، وتفتح محلات بيع الباتيسري من دون وجود صالات للجلوس”، وتابع “تكلف اجهزة الرقابة في وزارة السياحة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون هذا التعميم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام