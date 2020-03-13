لبنان: مداهمات لمحال صيرفة في صيدا وتوقيف مخالفين

باشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية رصد وضبط لمحال الصيرفة غير المرخصة والمخالفة او التي لا تلتزم بسقف الألفي ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

قالت الوكالة إن “قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا قامت بحملة على محال الصيرفة في مدينة صيدا ووجهت الى اصحابها انذارات بالملاحقة في حال عدم التزامهم بتثبيت سعر صرف الدولار المتداول على الفين ليرة”.

وذكرت الوكالة ان “الحملة شملت ايضا مداهمة لمحال صيرفة مخالفة، حيث تمكنت القوة المداهمة من توقيف اثنين من الصرافين غير المرخصين، هما رافع ب. وفضل د.، وتمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام