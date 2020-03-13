دياب ترأس اجتماعا عرض أوضاع وزارة الطاقة وتحديد سقف سعر شراء المحروقات لصالح كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 17:06

دياب ترأس اجتماعا عرض أوضاع وزارة الطاقة وتحديد سقف سعر شراء المحروقات لصالح كهرباء لبنان

منذ 24 mins 13 March، 2020
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