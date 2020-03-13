“هيئة الاسرى”: الوضع الصحي للأسير الفلسطيني أسامة يحيى مستقر

قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين الجمعة إن “الوضع الصحي للأسير المصاب أسامه محمد صالح يحيى مستقر وفي تحسن”.

ولفتت الهيئة الى ان “المصاب صالح(17 عاما) طالب ثانوية عامة من قرية دير نظام قضاء رام الله المحتلة اعتقل بعد اطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه بتاريخ 11-3-2020”.

واوضحت الهيئة انه “بعد اصابت صالح جرى نقله في البداية الى معسكر للجيش ومن ثم نقل الى المستشفى حيث كانت اصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وبعدها تم نقله الى سجن عوفر رغم جراحه التي لا زالت بحاجه الى رعاية طبية واهتمام”.

واشارت الهيئة الى انه “عقدت اليوم الجمعة جلسة تمديد توقيف للمعتقل صالح في المحكمة العسكرية في عوفر، وقد تم احضاره للمحكمة، وتم تمديد توقيفه مدة أربعة أيام”.

المصدر: وكالة معاً