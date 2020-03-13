الأناضول: وزيرا الدفاع التركي والبريطاني يزوران الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2020 - 17:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث حول آخر المستجدات اليوم الساعة 8:30 مساء
الرئاسة اللبنانية: لا صحة لما روج حول تجنيس غير لبنانيين وهو يدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي ستعرض مرتكبيها للمساءلة
وزارة الصحة اللبنانية: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بلغ 77 في مستشفى الحريري والمستشفيات الجامعية الأخرى
وزارة الصحة: تشخيص إصابة بكورونا بين العاملين بالإدارة المركزية للوزارة ونتبع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين
وزارة التربية اللبنانية: استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية حتى مساء الأحد 22 آذار الجاري
اتحاد نقابات موظفي المصارف يدعو الموظفين إلى التعطيل غداً كخطوة أولى في سياق التدابير الوقائية من فيروس كورونا
مستشفى الرسول الأعظم: لم نستقبل أي حالة لمرضى فيروس كورونا وما ذكرته قناة MTV من أخبار كاذبة سيتابع لدى القضاء
مستشفى الرسول الأعظم: بعض الإعلام يوجّه بالإتجاه المنطلق من الحقد والكراهية بعيداً عن الموضوعية وأخلاقيات الإعلام
مديرة الصحة في ولاية أوهايو الأميركية تقول إنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية قد يكون أكثر من 100 ألف شخص
الصحة الإيرانية: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 514 والإصابات المؤكدة إلى 11364 حالة
قائد هيئة الأركان الإيرانية: ستقوم لجان خاصة خلال الـ24 ساعة المقبلة بإخلاء المحلات والشوارع للحد من تفشي كورونا
خلية الأزمة في العراق تقرر منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة ومنع التنقل بين المحافظات حتى 25 الشهر المقبل
الحكومة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم ما يرفع العدد الإجمالي إلى 35 إصابة
وزارة الصحة السودانية تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا لمواطن زار الإمارات مطلع الشهر الجاري
وزارة الإعلام الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات
روسيا تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 45
وزير الداخلية الأسترالي يعلن أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد
مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن عن إصابة زوجته بفيروس كورونا وخضوعها للعزل
الصين تسجل 8 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا في أدنى رقم منذ كانون الثاني/يناير الماضي
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي: القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتاً إلى الولايات المتحدة أثار حالة من الذعر في الأسواق
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن تأجيل جميع مباريات الأسبوع المقبل بسبب فيروس كورونا
الجيش العراقي يعلن استشهاد 3 جنود وشرطيين 2 ومدني في الاعتداءات الجوية الأميركية على مواقع للحشد الشعبي
قيادة العمليات المشتركة: الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر
الرئاسة العراقية تستنكر القصف الأميركي: الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج لقدراتها وهيبتها
الخارجية العراقية تستدعي السفيرين الأميركي والبريطاني لدى بغداد على خلفية الغارات على مواقع الحشد الشعبي
تحالف الفتح: العدوان الأميركي محاولة لخلط الأوراق ولا حل إلا بخروج القوات الأجنبية من العراق
الكرملين: احتمالات كبيرة للغاية لانعقاد قمة "الخماسية" الدائمة في مجلس الأمن الدولي لحل المشاكل العالمية
الدفاع التركية: المباحثات مع الوفد العسكري الروسي حول سوريا جرت في أجواء إيجابية وبناءة وستستكمل اليوم
الأناضول: وزيرا الدفاع التركي والبريطاني يزوران الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا
منذ 1 ساعة
13 March، 2020
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