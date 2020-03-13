الدفاع التركية: لن نسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن الجيش التركي “لن يسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في منطقة إدلب شمال سوريا”، مؤكدة أن نقاط المراقبة التركية ستواصل عملها وفق تفاهمات سوتشي وأستانا. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية قولها “لم تتعرض نقاط المراقبة التركية في إدلب لأي هجوم عقب التفاهم الذي توصلنا إليه مع روسيا في 5 آذار/ مارس الجاري” مضيفة “انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب أو سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد بل ستواصل عملها وفق تفاهمات أستانا وسوتشي، وأن القوات التركية سترد بقوة في حال تعرضت لأي هجوم”.

وقالت المصادر “أن المباحثات بين اللجنتين العسكريتين التركية والروسية التي ستستكمل اليوم الجمعة جرت في جو إيجابي وبناء” مشيرة إلى أن “الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 6 آذار/ مارس الجاري، إلا أن هناك مجموعات صغيرة تقوم بانتهاكه، ولكن هذه الانتهاكات ليست في مستوى قد يؤدي إلى تخريب وقف إطلاق النار وهذه الانتهاكات متواصلة مع ترديها”. وحول الخطوات التي ستتخذها أنقرة بشأن “المجموعات المتطرفة” الرافضة للانسحاب من طريق إم – 4 الدولي وجواره قالت المصادر العسكرية “أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أن الجيش التركي سيقوم بما يلزم ضد الأطراف التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار وسنقوم بفعل كل ما يلزم من أجل استمراريته”.

المصدر: سبوتنيك