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March 13 2020 - 17:06

تعليق رحلات الطيران بين مصر والأردن اعتباراً من الاثنين المقبل

منذ 1 ساعة 13 March، 2020
الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

أعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أنّه تم الاتفاق بين الحكومتين الأردنيّة والمصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أذار/مارس. وأكّد العضايلة الجمعة، على أنّ  “هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ”. وأوضح أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتباراً من صباح الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

المصدر: سبوتنيك

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