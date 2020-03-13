الرئاسة العراقية تستنكر “القصف الأجنبي” الذي استهدف مواقع داخل أراضيها وتؤكد أنه “انتهاك للسيادة الوطنية”

استنكرت الرئاسة العراقية الجمعة، “القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق”، مؤكدة أن ذلك يُعد “انتهاكاً للسيادة الوطنية”. وجاء في بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية “تستنكر الرئاسة العراقية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وأدى إلى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الأمنية العراقية ومدنيين”.

وأضاف “الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، أمنياً وصحياً”. وختم البيان “تهيب رئاسة الجمهورية بالمجتمع الدولي دعم العراق في هذا المسعى واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل”.

وأعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق من الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ ” كتائب حزب الله ” العراقي ، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أميركيين اثنين وبريطاني”، بحسب وزارة الحرب.

المصدر: سبوتنيك